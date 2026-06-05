Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand bei Jugendhaus

In der Nacht auf Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Ulm-Böfingen aus.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den Brand gegen 2.45 Uhr im Georg-Elser-Weg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese ein Feuer vor dem Jugendhaus fest. Durch die Flammen gerieten das Vordach und auch ein Garagentor in Brand. Gegen 4 Uhr war der Brand gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-0. Da an der Brandstelle eine Dose Haarspray und mehrere Holzplatten aufgefunden wurden, wird Brandstiftung vermutet. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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