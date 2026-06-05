Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Schockanrufer erfolgreich

Am Donnerstag brachten Betrüger eine Seniorin aus Bad Schussenried um ihr Erspartes.

Ulm (ots)

Wieder machten Betrüger Beute. Ein Unbekannter gab sich am Donnerstag gegen 18 Uhr am Telefon als Polizist aus. Er erzählte der Seniorin Lügengeschichten über einen Unfall der Nichte. Der Betrüger fragte nach Bargeld und Schmuck. Beides hatte sie zuhause. Dann übergab sie die Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gegen 20.30 an einen unbekannten Abholer. Der war etwa 185 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke und hatte einen Regenschirm dabei. Mit der Beute lief der Unbekannte von der Pfarrer-Leube-Straße in Richtung Wilhelm-Schussen-Straße davon. Die Kriminalpolizei Biberach (Tel. 07351/447-0) ermittelt nun und sucht nach den Betrügern.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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