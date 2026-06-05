Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto in Flammen

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand bei Herbrechtigen aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr war ein 26-Jährige in der Ugenhofer Straße bei Bolheim unterwegs. Während der Fahrt stellte er Rauch aus dem Motorraum seines Mazdas fest. Der Fahrer hielt an und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand sein Auto in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Herbrechtingen und Bolheim waren mit drei Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz und löschten das Fahrzeug. Der Schaden wird auf 50.00 Euro geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto.

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