Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Böfingen - Unfall mit Straßenbahn - Die Vorfahrt einer Straßenbahn missachtete am Mittwoch in Böfingen eine 37-Jährige.

Ulm (ots)

Um 20.30 Uhr fuhr die 37-Jährige mit ihrem Citroen aus dem Wohngebiet Lehle auf die Böfinger Steige ein. Am dortigen Bahnübergang, auf Höhe einer Wendeplatte, übersah sie die bevorrechtigte Straßenbahn, welche in Richtung Haltestelle Ostpreußenweg fuhr. Der 58-jährige Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr bremsen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. An ihrem Citroen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Pkw. Der Sachschaden an der Straßenbahn liegt bei etwa 15.000 Euro. Alle Fahrgäste blieben unverletzt und die Straßenbahn fahrbereit. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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