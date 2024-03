Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rechts vor Links

Am Mittwoch erlitten zwei Personen bei einem Unfall in Heidenheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 14.20 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit einem Opel von einer Seitenstraße eines Einkaufsmarktes in die Wilhelmstraße ein. In der Wilhelmstraße/B466 war ein 58-Jähriger mit seinem Renault unterwegs. Der fuhr in Richtung Stadtmitte und hatte Vorfahrt. Das übersah wohl der 46-Jährige und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 58-Jährige im Renault und die 46-jährige Beifahrerin im Opel erlitten dabei leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 2.000 Euro, am VW Touran auf ca. 1.500 Euro. Auf den 46-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

