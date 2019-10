Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte

Beim Abbiegen stießen am Dienstag bei Blaustein zwei Autos frontal zusammen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 17.45 Uhr ein 44-Jähriger von Bermaringen in Richtung Asch unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Bermaringen sei er nach links abgebogen. Dabei stieß er frontal mit einer 28-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Beide erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber und knapp 50 Angehörige der Feuerwehr waren an der Unfallstelle. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von jeweils rund 20.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt, wodurch es zu geringen Verkehrsbehinderungen kam.

+++++1895129

Holger Fink, Polizeipräsidium Ulm, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell