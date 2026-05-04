PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Love-Scamming - 69-Jährige fällt auf Internetbetrüger rein

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 69 Jahre alte Frau hat einem unbekannten Internetbetrüger rund 20.000 Euro überwiesen. Die 69-Jährige lernte den Unbekannten vor zirka vier Jahren im Internet kennen. Dabei gaukelte der Betrüger vor, dass er mit der Frau eine Beziehung haben möchte. Im Laufe der letzten sieben Monate bat der Betrüger die gutgläubige Frau dann immer wieder um Übersendung von Geld. Die 69-Jährige übermittelte das Geld in Beträgen zwischen 500 und 2.000 Euro mit sogenannten Guthabenkarten. Erst jetzt kamen der Frau Zweifel und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Woran erkenne ich den Betrug:

   -	Jemand, den Sie kürzlich online kennengelernt haben, täuscht 
starke Gefühle für Sie vor und bittet um private Gespräche. -	Die 
Nachrichten der Betrüger sind oft in schlechtem Deutsch geschrieben 
und vage. -	Ihre Online-Profile stimmen nicht mit dem überein, was 
sie Ihnen sagen. -	Möglicherweise werden Sie gebeten, intime Bilder 
oder Videos von sich zu senden. -	Zuerst gewinnen sie Ihr Vertrauen. 
Dann fragen sie Sie nach Geld, Geschenken oder Ihren 
Bank-/Kreditkartendaten. -	Wenn Sie das Geld nicht überweisen, 
versuchen sie Sie zu erpressen. -	Wenn Sie es überweisen, werden sie 
mehr verlangen.

Präventionstipps der Polizei:

   -	Seien Sie vorsichtig, wie viele persönliche Daten Sie in 
sozialen Netzwerken oder auf Dating-Webseiten teilen. -	 
Berücksichtigen Sie immer die Risiken. Betrüger sind auf den 
renommiertesten Webseiten präsent. -	Gehen Sie es langsam an und 
stellen Sie Fragen. -	Überprüfen Sie Foto und Profil der Person, um 
zu sehen, ob das Material -	anderweitig verwendet wurde. -	 Achten 
Sie auf Rechtschreib- und Grammatikfehler, Unstimmigkeiten in -	 
Geschichten und Ausreden, wie "die Kamera funktioniere nicht". -	 
Teilen Sie kein kompromittierendes Material, mit dem Sie erpresst 
werden könnten. -	Wenn Sie sich persönlich treffen, erzählen Sie 
Familie und Freunden, wohin Sie gehen. -	Hüten Sie sich vor 
Geldanfragen. -	Senden Sie nie Geld oder geben Sie nie 
Kreditkarten-/Kontodaten oder Kopien von persönlichen Dokumenten 
preis. -	Vermeiden Sie es, Vorauszahlungen zu tätigen. -	 Überweisen 
Sie kein Geld für Andere: Geldwäsche ist eine Straftat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 09:24

    POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Mitte (ots) - Am Freitagabend (01.05.2026) wurde an der Katharinenstraße ein 54-jähriger Mann Opfer eines Raubes. Er wurde gegen 23:15 Uhr von vier Personen an eine Hauswand gedrückt und durchsucht. Die Täter entwendeten ein Mobiltelefon der Marke Motorola aus seiner rechten Westentasche. Anschließend flüchteten die Personen in Richtung U-Bahn-Haltestelle Rathaus. Der Geschädigte konnte die Täter nur ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 09:23

    POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- West (ots) - Am späten Freitagabend (01.05.2026) kam es an der Seidenstraße zu einem Unfall zwischen einem Mercedes GLC und einer Stadtbahn der Linie U4. Gegen 22.00 Uhr fuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Mercedes GLC vom Parkhaus Liederhalle auf die Breitscheidstraße in Richtung Seidenstraße. An der Einmündung in die Seidenstraße missachtete der 74-Jährige mutmaßlich das Rotlicht der dortigen ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 17:09

    POL-S: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungen anlässlich des 1. Mai

    Stuttgart-Mitte (ots) - Am Tag der Arbeit am Freitag (01.05.2026) war die Polizei Stuttgart mit mehreren hundert Beamten anlässlich mehrerer Versammlungen im Einsatz. Hierbei waren auch eine Polizeireiterstaffel und eine Polizeidrohne im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzmaßnahmen durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz. Im Mittelpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren