Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Trunkenheitsfahrt, Körperverletzungen, Gartenhausaufbrüche, Exhibitionist, Flächenbrand

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Fahrrad kollidiert mit überholendem Pkw

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Landstraße 247 im Bereich Grafeneck gekommen. Ein 46 Jahre alter Radlenker befuhr die L 247 von Grafeneck kommend in Richtung Münsingen, wobei er von einem 66-jährigen Mercedes-Fahrer überholt wurde. Während des Überholvorganges zog der Radfahrer plötzlich nach links und kollidierte mit dem zwischenzeitlich auf gleicher Höhe befindlichen Mercedes. Der 46-Jährige kam dadurch zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu, weshalb er nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Nach Sachbeschädigung folgt Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zum Samstag musste ein 62-Jähriger seinen Führerschein abgeben, nachdem er in der Zollbergstraße an einem parkenden Pkw eine Sachbeschädigung begangen hatte und danach betrunken mit seinem Pkw wegfuhr. Der Mann wollte gegen 01.45 Uhr aus seiner Garagenzufahrt ausfahren, was aber durch einen vor dem Grundstück parkenden Pkw erschwert war und zur Folge hatte, dass er sich beim Rangieren den Außenspiegel am eigenen Pkw beschädigte. Aus Wut hierüber bog der 62-Jährige den Scheibenwischer des parkenden Tesla um. Dies führte zur Auslösung der im Tesla verbauten Alarmanlage und Alarmierung des Fahrzeugeigentümers. Im Anschluss fuhr der 62-Jährige weg, kam aber nach kurzer Zeit zu seiner Wohnanschrift zurück, wo er auf den Geschädigten traf. Nach Hinzuziehung der Polizei, konnte durch die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem 62-Jährigen festgestellt werden, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde.

Tübingen (TÜ): Handfeste Auseinandersetzung

Ein Leichtverletzter ist die Folge einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Freitagnachmittag im Bereich des Europaplatzes ereignet hat. Gegen 17.50 Uhr schlugen eine 22-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann im Zuge eines Streites gemeinsam auf einen 24-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Hier trat der 38-Jährige dann weiter auf den Kopf des am Boden Liegenden ein, bis Passanten dazwischen gehen konnten. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Tübingen am Freitagabend habhaft geworden. Um 18.50 Uhr bemerkten zwei Zeuginnen im Bereich des Baggersees in Hirschau einen Mann, der bei heruntergelassener Hose onanierte. Die verständigten Beamten trafen in der Folge auf den 32-jährigen Tatverdächtigen und kontrollierten ihn. Dieser wurde des Platzes verwiesen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Tübingen (TÜ): Zwei verletzte Rennradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Rennradfahrern ist es am Freitagabend in der Karlstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren die Beiden gegen 19.35 Uhr zunächst hintereinander die als Fahrradstraße ausgewiesenen Karlstraße von der Innenstadt kommend in Richtung Poststraße. Im weiteren Verlauf wurde der vorausfahrende 41-Jährige vom dahinterfahrenden 23-Jährigen überholt, wobei es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den Radfahrern kam. Beide stürzten zu Boden und zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mössingen (TÜ): In Gartenhäuser eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat sich im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 9 Uhr an mindestens acht Gartenhäusern im Gewann Ernwiesen zu schaffen gemacht. Hierbei versuchte der Einbrecher die Eingangstüren aufzubrechen, was ihm auch in mehreren Fällen gelang. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Allerdings entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neustetten (TÜ): Brennendes Weizenfeld

Zum Brand eines Weizenfeldes im Bereich der Albstraße in Remmingsheim sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag gegen 17.50 Uhr ausgerückt. Das Feuer war während Arbeiten mit einem Mähdrescher ausgebrochen und hatte sich anschließend auf eine Fläche von circa 80 x 25 Meter ausgebreitet. Es konnte durch die Feuerwehr, welche mit 8 Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort war, schließlich gelöscht werden. Auch die Erntemaschine selbst musste durch die Kräfte vor Ort abgelöscht werden. Der Schaden am Weizenfeld und am Fahrzeug kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Starzach (TÜ): Motorradfahrer mit Gegenverkehr kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6948 bei Bierlingen erlitten. Um 16.00 Uhr befuhr der 20-jährige Kradlenker mit seiner Kawasaki die abschüssige Landstraße zwischen Bierlingen und Börstingen in Fahrtrichtung Börstingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam dem Motorradfahrer ein Traktor mit angehängtem Arbeitsgerät entgegen. Aufgrund des Umfanges des landwirtschaftlichen Gespanns erschrak sich der Motorradfahrer, stürzte in der Folge mit der rechten Fahrzeugseite auf die Fahrbahn und rutsche in Richtung der Gegenfahrbahn. Dort prallte die Maschine gegen das linke Vorderrad des Traktors. Zur weiteren Versorgung wurde der schwer verletzte Biker mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Während das Motorrad von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste, blieb der Traktor fahrbereit.

Hechingen (ZAK): Biergartenbesucher von Steinen getroffen

Zwei Frauen sind am Freitagabend in einem Biergarten in der Schloßstraße mutmaßlich von Steinen aus einer Steinschleuder leicht verletzt worden. Die beiden Geschädigten im Alter von 56 und 58 Jahren saßen mit weiteren Gästen im Außenbereich der Gaststätte als sie plötzlich von den Kieselsteinen getroffen wurden. Als vermeintliche Täter wurden von den Biergartenbesuchern mehrere Kinder bzw. Jugendliche beschrieben, welche sich zuvor im Bereich des Rathauses aufgehalten hatten und unmittelbar nach den Steineinschlägen in Richtung Obertorplatz wegrannten. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 12 und 14 Jahren konnten schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Eine ärztliche Behandlung der beiden Geschädigten war nicht erforderlich.

Balingen (ZAK): Verletzter Motorradfahrer

Ein Fahrfehler war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einem verletzen Motorradfahrer am Freitagnachmittag im Stadtteil Erzingen. Der 54-Jährige stürzte mit seiner BMW R 1250 GS gegen 17.25 Uhr auf die Fahrbahn als er von der Bilderhäuslerstraße in die Belllingerstraße abbog. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell