POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Brände; Exhibitionist; 18-Jähriger nach Messerangriff in Haft; Handfester Streit

Zwiefalten (RT): Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Jugendlichen ist es am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der K 6745 gekommen. Zwei Jugendliche im Alter von 17 und 16 Jahren waren auf ihren Leichtkrafträdern hintereinander von Upflamör in Richtung Zwiefalten unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam der vorausfahrende 17-Jährige offenbar auf die Gegenfahrspur, weshalb ein entgegenkommender, 69 Jahre alter Fahrer eines Mercedes nach links auswich. Zu einer Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen kam es nicht. Allerdings prallte der nachfolgende 16-Jährige mit seiner KTM in die Seite der ausweichenden C-Klasse. Dadurch wurde er von seinem Zweirad abgeworfen und zu Boden geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 13.000 Euro belaufen. (mr)

Esslingen (ES): Ungeklärte Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Im Zuge von Unfallermittlungen sucht die Verkehrspolizei Esslingen Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung an der Kreuzung Ruiter Straße / L 1192 am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, machen können. Zu diesem Zeitpunkt war eine 55-Jährige mit ihrem Toyota Yaris in Richtung Berkheim unterwegs und hielt wohl zunächst an der Rot zeigenden Ampel an besagter Kreuzung an. Ihren Angaben zufolge fuhr die Frau bei Grün an, worauf es zur Kollision mit dem von rechts aus Richtung Neuhausen kommenden Citroen Jumper eines 50-Jährigen kam. Beim Zusammenstoß erlitt die Toyota-Fahrerin leichte Verletzungen, die im Anschluss im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Insgesamt entstand ein Blechschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme hatte auch der Citroen-Fahrer angegeben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Kind leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein zehnjähriges Kind leicht verletzt worden. Den bisherigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Junge auf seinem Fahrrad gegen 14.40 Uhr auf der Hindenburgstraße stadteinwärts unterwegs, als zeitgleich ein Mercedes-Fahrer beabsichtigte, von einem rechts befindlichen Parkstreifen auf die Fahrbahn einzufahren. Seitlich neben dem Pkw stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Ob es davor zu einem Kontakt zwischen dem Wagen und dem Radler gekommen war, ist noch unklar. Ein Rettungswagen brachte den Zehnjährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Plochingen (ES): Sofa in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes vor einer Flüchtlingsunterkunft am frühen Mittwochmorgen in der Geschwister-Scholl-Straße. Dort war gegen ein Uhr ein vor dem Gebäude unter einem Carport abgestelltes Sofa in Brand geraten. Ein Bewohner, der den Brand frühzeitig entdeckte, alarmierten die Einsatzkräfte und konnte die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschen. Dabei wurde er leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Ob ein nennenswerter Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (cw)

Nürtingen (ES): Hecke in Brand gesetzt

Bei Unkrautarbeiten mittels eines Bunsenbrenners ist am Dienstagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, eine Hecke an einem Wohngebäude in der Europastraße in Brand geraten. Die Flammen konnten von Mitarbeitern schnell gelöscht werden. Da die Hecke jedoch in unmittelbarer Nähe des Wohngebäudes stand, wurde dessen Fassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. (cw)

Reichenbach (ES): Kollision zwischen Pedelec-Fahrer und Pkw

Schwere Verletzungen hat ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer bei der Kollision mit einem Audi am Dienstagabend in Reichenbach erlitten. Kurz vor 18.30 Uhr setzte ein 26-jähriger Audi-Lenker auf der Blumenstraße zum Überholen des Radfahrers an, der sich in diesem Moment nach hinten umdrehte. Hierbei geriet er mit seinem Zweirad nach links, worauf es zum Kontakt mit der rechten Seite des Audi kam. Daraufhin stürzte der 35-Jährige auf den Asphalt und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in der Folge ins Krankenhaus. (mr)

Neckartailfingen (ES): In Öffentlichkeit onaniert

Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 44-Jährigen, der sich am Dienstagabend in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, gegen 18.45 Uhr auf der Brücke der B 312 sein Glied entblößt und onaniert zu haben. Ein Zeuge war auf die Situation aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Der Tatverdächtige, der vor Ort vorläufig festgenommen werden konnte, sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (mr)

Neckartailfingen (ES): 18-Jähriger nach Messerangriff in Haft

Der 18-Jährige, der am Montagabend gegen 20 Uhr am Aileswasensee einen 19 Jahre alten Bekannten mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben soll wurde am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Tübingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 18-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (rn)

Lenningen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwer verletzt wurde der Lenker eines Opel Corsa bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der B 465 ereignet hat. Kurz vor 20.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Bundesstraße von Gutenberg in Richtung Oberlenningen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo sich sein Fahrzeug überschlug und nach rund 50 Metern zum Stehen kam. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Corsa musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. (rn)

Reichenbach (ES): Hochsitz in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Ein brennender Hochsitz an einem Feldweg zwischen der Hohenzollern- und der Siegenbergstraße hat in der Nacht zum Mittwoch zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Zeuge die Flammen und wählte den Notruf. Die Feuerwehr Reichenbach rückte daraufhin mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften an und löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/ 307-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Wolfschlugen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagabend an der Kreuzung Hardter-/ Ulrichstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 27-Jähriger war gegen 19.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bergstraße in Richtung Hardter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Ulrichstraße übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten VW Polo einer 19-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß und Sturz von seinem Rad wurde der 28-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Dienstagabend im Bereich der Martin-Luther-Straße gekommen sein. Gegen 21.30 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen vier Bekannte im Alter zwischen 14 und 22 Jahren in Streit, der anschließend in Handgreiflichkeiten mündete. Der 22-Jährige wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

