Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gebäudebrand

Zell a. Harmersbach (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde der Brand einer Wohnung in der Hauptstraße in Zell a. H. gemeldet. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auch auf das direkt angrenzende Nachbargebäude über. Durch den massiven Löscheinsatz der Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen auf ein weiteres Gebäude verhindert werden. Beide Häuser wurden vollständig zerstört, die Bewohner konnten überwiegend bei Bekannten unterkommen. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch Beamte des Polizeireviers Haslach aufgenommen, derzeit liegen noch keinerlei konkrete Anhaltspunkte vor. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren sechstelligen Bereich bewegen. Die Feuerwehr war bis zuletzt mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern. //c-kk

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