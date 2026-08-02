POL-OG: Kradfahrer verunfallt und erleidet tödliche Verletzungen
Appenweier (ots)
Tödliche Verletzungen erlitt ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer in den frühen Morgenstunden, welcher die Autobahn A5 in Richtung Süden befuhr. Kurz vor der Anschlussstelle Appenweier kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und stürzte über die Leitplanken. Die hinnzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen übernommen, ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. //c-kk
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