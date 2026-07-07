Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Nürnberg Hauptbahnhof - Streit um Essen endet mit Verletzung

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (6. Juli) kam es in einem Schnellrestaurant im Nürnberger Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Frau verletzt wurde. Auslöser war ein Streit um Essen.

Gegen 17 Uhr sprach eine 21-jährige slowakische Staatsangehörige einen gleichaltrigen deutschen Staatsangehörigen an und bat ihn um Essen. Nachdem dieser dies abgelehnt hatte, nahm die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Zustimmung Speisen von dessen Tablett. Daraufhin soll der Mann mit einem Holzspieß nach der Frau gestochen und sie am rechten Unterarm verletzt haben, wobei der Holzspieß im Arm stecken blieb. Anschließend begaben sich beide Beteiligte zum Verkaufspersonal und baten darum, den Rettungsdienst zu verständigen. Nach der Erstversorgung durch eine Streife der Bundespolizei wurde die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

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