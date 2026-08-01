Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nachträglicher Zeugenaufruf - Lkw-Fahrer gesucht

Friesenheim-Oberschopfheim (ots)

Auf der Bundesstraße 3 in Friesenheim-Oberschopfheim kam es bereits am vergangenen Samstag kurz nacch 17:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die ermittelnden Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Offenburg suchen nun nach dem Fahrer eines Lastkraftwagens, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem beteiligten Motorad gefahren sein soll. Der Fahrer habe auch kurz angehalten und seine Hilfe angeboten. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts wäre es äußerst hilfreich, dass dieser Fahrer sich unter 0781/21-4200 meldet. //c-kk

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