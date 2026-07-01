Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einsatz starker Polizeikräfte aufgrund einer Person im psychischen Ausnahmezustand

Wiesbaden (ots)

1) Einsatz starker Polizeikräfte aufgrund einer Person im psychischen Ausnahmezustand Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße Mittwoch, 01.07.2026, 17:25 Uhr

(eh) Am späten Mittwochnachmittag kam es in der Rheingaustraße in Wiesbaden-Biebrich zum Einsatz starker Polizeikräfte. Zuvor hatte der Ehemann einer 47-jährigen Frau gemeldet, dass diese sich im Verlaufe eines Familienstreits in einem psychischen Ausnahmezustand befinden würde. Aufgrund der Angaben des Mannes musste von einer Gefahr für die Frau und eventuell auch die gemeinsamen Kinder ausgegangen werden. Alle Beteiligten konnten unverletzt angetroffen werden, die Frau wurde einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Die Verkehrsmaßnahmen im Umfeld konnten um 21:15 Uhr aufgehoben werden.

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