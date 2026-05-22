LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 24-Jährigem

B89 Abzweig B4 Neustadt/Coburg - Abzweig Rottmar (ots) - Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der B89 zwischen dem Abzweig zur B4 in Richtung Neustadt bei Coburg und dem Abzweig zur Ortslage Rottmar zu einem gefährlichen Überholmanöver. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin wollte einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und unterschätzte dabei offenbar die Entfernung des entgegenkommenden Verkehrs. Nach ...

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