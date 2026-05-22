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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 24-Jährigem

Sonneberg/Schalkau (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit mehreren Tagen vermissten 24-jährigen Mann aus dem Bereich Sonneberg/Schalkau wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde im Laufe des 21.05.2026 verstorben aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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