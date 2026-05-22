PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Überholvorgang - Zeugen gesucht.

B89 Abzweig B4 Neustadt/Coburg - Abzweig Rottmar (ots)

Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der B89 zwischen dem Abzweig zur B4 in Richtung Neustadt bei Coburg und dem Abzweig zur Ortslage Rottmar zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin wollte einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und unterschätzte dabei offenbar die Entfernung des entgegenkommenden Verkehrs. Nach Zeugenaussagen berührten sich während des Überholvorgangs die Außenspiegel des Fahrzeugs der 19-Jährigen und eines entgegenkommenden Pkw auf Höhe des Lkw.

Glücklicherweise kam es zu keinem schwereren Zusammenstoß, und es wurde niemand verletzt. Die Unfallbeteiligten meldeten den Vorfall anschließend der Polizei, welche die Unfallaufnahme durchführte.

Da es sich bei dem Überholmanöver um eine Verkehrsstraftat handeln könnte, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die 19-Jährige eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0125306/2026 an die Polizei Sonnberg (Tel.: 0631 57 4376100).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 09:54

    LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer alkoholisiert und ohne Versicherung unterwegs

    Schwarzatal / Mellenbach (ots) - Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Blumenau in der Ortslage Mellenbach einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem ergab eine durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 10:14

    LPI-SLF: Fahrerin mit 2,3 Promille unterwegs

    Bad Lobenstein (ots) - Am gestrigen Abend wurde bei einer Fahrzeugführerin in Bad Lobenstein eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Die 38-Jährige wurde kontrolliert und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Zur Feststellung der Alkoholisierung zur Fahrzeit wurden zwei Blutprobenentnahmen durchgeführt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 10:09

    LPI-SLF: Zeugen nach Einbrüchen in Gartenlauben gesucht

    Bad Lobenstein (ots) - In den zurückliegenden Tagen kam es in der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen griffen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt sieben Gartenlauben an. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Hütten und verursachten dabei Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren