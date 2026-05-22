Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Überholvorgang - Zeugen gesucht.

B89 Abzweig B4 Neustadt/Coburg - Abzweig Rottmar (ots)

Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der B89 zwischen dem Abzweig zur B4 in Richtung Neustadt bei Coburg und dem Abzweig zur Ortslage Rottmar zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin wollte einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und unterschätzte dabei offenbar die Entfernung des entgegenkommenden Verkehrs. Nach Zeugenaussagen berührten sich während des Überholvorgangs die Außenspiegel des Fahrzeugs der 19-Jährigen und eines entgegenkommenden Pkw auf Höhe des Lkw.

Glücklicherweise kam es zu keinem schwereren Zusammenstoß, und es wurde niemand verletzt. Die Unfallbeteiligten meldeten den Vorfall anschließend der Polizei, welche die Unfallaufnahme durchführte.

Da es sich bei dem Überholmanöver um eine Verkehrsstraftat handeln könnte, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die 19-Jährige eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0125306/2026 an die Polizei Sonnberg (Tel.: 0631 57 4376100).

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