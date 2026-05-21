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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbrüchen in Gartenlauben gesucht

Bad Lobenstein (ots)

In den zurückliegenden Tagen kam es in der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen griffen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt sieben Gartenlauben an. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Hütten und verursachten dabei Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem technische Geräte, Werkzeuge sowie Lebensmittel entwendet. Teile des Diebesgutes wurden am Mittwochmorgen im Bereich einer Jagdkanzel nahe des Ortsausgangs Helmsgrün festgestellt. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Einbrüchen in die Gartenlauben machen können oder die in den zurückliegenden Tagen verdächtige Personen im Bereich der beschriebenen Jagdkanzel bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 unter Nennung der Vorgangsnummer 0124593 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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