Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit über 1,2 Promille unterwegs
Saalfeld (ots)
Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 26-jährigen Pkw-Fahrer in der Straße "Mittlerer Watzenbach" in Saalfeld.
Bei der Kontrolle ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,2 Promille. Gegen den 26-Jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, und der Führerschein des Mannes wurde durch die Beamten eingezogen.
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