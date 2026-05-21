Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - eine Person verletzt

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 20.05.2026, gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Rudolstädter Straße in Bad Blankenburg, auf Höhe der dortigen Tankstelle, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Ein Pkw-Fahrer wollte vom Tankstellengelände auf die Rudolstädter Straße auffahren. Dazu musste er den dortigen Geh- und Radweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, welche gerade auf dem Radweg unterwegs war. In der Folge stürzte die Radfahrerin und verletzte sich. Am Pkw entstand Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt.

Zur medizinischen Versorgung kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der einen Notarzt an die Unfallstelle brachte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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