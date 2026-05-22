Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer alkoholisiert und ohne Versicherung unterwegs

Schwarzatal / Mellenbach (ots)

Am Donnerstag, dem 21.05.2026, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Blumenau in der Ortslage Mellenbach einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Zudem ergab eine durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille.

Die Beamten leiteten daraufhin die entsprechenden Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus.

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