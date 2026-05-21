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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin mit 2,3 Promille unterwegs

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Abend wurde bei einer Fahrzeugführerin in Bad Lobenstein eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Die 38-Jährige wurde kontrolliert und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Zur Feststellung der Alkoholisierung zur Fahrzeit wurden zwei Blutprobenentnahmen durchgeführt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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