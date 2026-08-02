Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern

BAB 5 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Südfahrbahn der Autobahn 5 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 41-jährige Lenker eines Hyundai kollidierte beim Fahrstreifenwechsel vom ganz rechten auf den mittleren Fahrstreifen mit dem Führer eines VW-Golf. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Verursacher-Pkw gegen die rechtsseitige Schutzleitplane und kam letztlich auf der mittleren Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die Insassen des weiteren beteiligten Pkws blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein bis zu sechs Km langer Rückstau. Mehrere Streifenbesatzungen des Autobahnpolizeireviers Bühl waren an der Einsatzstelle tätig. Nach Beendigung der Berge- und Reinigungsarbeiten, konnten gegen 16.15 Uhr alle Fahrstreifen für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 23.000 Euro.

/DLF

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