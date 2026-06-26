POL-NB: Brand eines Schuppens mit hohem Sachschaden

Jatznick (LK VG) (ots) - Am 25.06.2026 ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der B 104 hinter der Ortslage Jatznick in Richtung Ferdinandshof kurz vor dem Bahnübergang ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 52-jähriger Kradfahrer am Ende einer Fahrzeugkolonne zum Überholen an und wechselte hierzu auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund des aufgestauten Verkehrs gelang es ihm anschließend nicht ...

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