Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand eines Schuppens mit hohem Sachschaden
Luckow (ots)
Am 26.06.26 gegen 19:25 Uhr kam es in Luckow zu einem Schuppenbrand, der durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Durch das übergreifende Feuer wurden auch ein Pkw und ein Moped Simson beschädigt, wodurch der entstandene Gesamtschaden auf ca. 35.000 EUR geschätzt wird. Im Einsatz waren 24 Kameraden mit fünf Fahrzeugen der Feuerwehren Ahlbeck und Luckow.
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