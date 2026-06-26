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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens mit hohem Sachschaden

Luckow (ots)

Am 26.06.26 gegen 19:25 Uhr kam es in Luckow zu einem Schuppenbrand, 
der durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.
Durch das übergreifende Feuer wurden auch ein Pkw und ein Moped 
Simson beschädigt, wodurch der entstandene Gesamtschaden auf ca. 
35.000 EUR geschätzt wird.
Im Einsatz waren 24 Kameraden mit fünf Fahrzeugen der Feuerwehren 
Ahlbeck und Luckow.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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