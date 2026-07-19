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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Offenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der B462 zwischen Schönmünzach und Kirschbaumwasen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Frankreich kam in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und kollidierte in der Folge mit der rechtsseitig verlaufenden Leitplanke. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau und der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl waren bis ca. 02:30 Uhr im Einsatz.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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