Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der B500 im Bereich des Ebertplatzes (Einmündungsbereich Jagdhausstraße), sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Verursacher und Zeugen. Am vergangenen Montag, 13. Juli, soll dort gegen 8:10 Uhr ein Muldenkipper mit GER-Zulassung über den Grünstreifen stadtauswärts gefahren sein und dabei eine Ampel touchiert haben. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 and die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

/rs

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