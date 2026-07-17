Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Hohberg (ots)

Über eine installierte Überwachungskamera bekam am Mittwochmorgen ein Wohnungsinhaber in der Talstraße einen Einbruch in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit. Er konnte beobachten, wie gegen 8 Uhr mehrere Personen gewaltsam die Wohnungstüre öffneten und im Anschluss verschiedene Gegenstände entwendeten. Die Eindringlinge hatten es auf Elektrogeräte, Bargeld und Modeschmuck abgesehen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen hatten die Tatverdächtigen das Gebäude bereits verlassen. Die Auswertung des Videomaterials führte zu einem Hinweis auf einen Pkw mit französischen Kennzeichen, der zuvor in der Hofeinfahrt parkte. Der Wohnungsinhaber teilte der Polizei noch am selben Nachmittag mit, dass er den verdächtigen Opel mit französischem Kennzeichen soeben in Diersburg parkend gesehen habe. Durch verdeckte Maßnahmen der Kriminalpolizei und Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, zwei Männer und zwei Frauen vorläufig festgenommen werden, die das Fahrzeug zu Weiterfahrt nutzen wollten. Die polizeibekannten 34 und 35 Jahre alten Männer sind dringend verdächtig, den zuvor genannten Einbruch in der Talstraße begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte daher gegen die beiden deutschen Staatsbürger einen Untersuchungshaftbefehl, den die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg am Freitag in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Weil gegen eine der beiden Frauen ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, wurde die 25-Jährige ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

/vo

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