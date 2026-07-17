POL-OG: Baden-Baden - Erfolgreiche Rauschgiftermittlungen
Täterfestnahme - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Baden-Baden (ots)
Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden führten seit dem Frühjahr 2026 ein Ermittlungsverfahren gegen einen 44-jährigen gambischen Staatsbürger, der aus einer Gemeinschaftsunterkunft im Rollfeld mit Betäubungsmittel illegalen Handel betrieben haben soll. Dabei soll es auch zur Rauschgiftabgabe an Minderjährige gekommen sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt, der am 6. Juli 2026 durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Einsatz vollzogen wurde. Bei der Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte im Zimmer des 44-Jährigen neben Rauschgifthandelsutensilien unter anderem etwa 100 Gramm Kokain, über 300 Ecstasy-Tabletten, etwa 90 Gramm Marihuana und etwa 80 Gramm Amphetamin auffinden und sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigungen der polizeilichen Maßnahmen in die Gewahrsamseinrichtung verbracht. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragte einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger Abgabe von Cannabis und Betäubungsmitteln an Minderjährige in Tateinheit mit Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, den das Amtsgericht Baden-Baden erließ und in Vollzug setzte. Der 44-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei in Rastatt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
/vo
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell