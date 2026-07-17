Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Erfolgreiche Rauschgiftermittlungen

Täterfestnahme - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden führten seit dem Frühjahr 2026 ein Ermittlungsverfahren gegen einen 44-jährigen gambischen Staatsbürger, der aus einer Gemeinschaftsunterkunft im Rollfeld mit Betäubungsmittel illegalen Handel betrieben haben soll. Dabei soll es auch zur Rauschgiftabgabe an Minderjährige gekommen sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt, der am 6. Juli 2026 durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Einsatz vollzogen wurde. Bei der Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte im Zimmer des 44-Jährigen neben Rauschgifthandelsutensilien unter anderem etwa 100 Gramm Kokain, über 300 Ecstasy-Tabletten, etwa 90 Gramm Marihuana und etwa 80 Gramm Amphetamin auffinden und sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigungen der polizeilichen Maßnahmen in die Gewahrsamseinrichtung verbracht. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragte einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger Abgabe von Cannabis und Betäubungsmitteln an Minderjährige in Tateinheit mit Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, den das Amtsgericht Baden-Baden erließ und in Vollzug setzte. Der 44-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei in Rastatt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

/vo

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