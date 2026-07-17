Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unterschlagenes Wohnmobil geortet und sichergestellt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Kehl (ots)

Ein gemietetes und nicht zurückgebrachtes Wohnmobil beschäftigte am Donnerstag die Beamten des Polizeireviers Kehl und des Kriminaldauerdienstes. Ein 74-Jähriger hatte den Camper im Wert von rund 70.000 Euro zuvor für sieben Tagen angemietet, jedoch den Eigentümer am vereinbarten Rückgabetag versetzt und sämtliche seiner Anrufe ignoriert. Am Donnerstag gelang es das Wohnmobil in der Großherzog-Friedrich-Straße zu orten. Die Einsatzkräfte stellten das Wohnmobil sicher und nahmen den schweigsamen Geschäftspartner vorläufig fest. Während sich der Vermieter über die Rückgabe seines wertigen Gefährts freute, steht dem 74-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ins Haus.

/ls

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