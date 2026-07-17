POL-OG: Oberkirch - Erneuter Leergut-Diebstahl scheitert - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Oberkirch (ots)
Nachdem drei Männer bereits Anfang der Woche (14. Juli 2026) über Videoaufnahmen mit gestohlenem Leergut in Oberkirch aufgefallen waren, versuchten sie am Donnerstag offenbar ihr Glück erneut. Wieder parkten sie ihren roten VW Beetle auf einem benachbarten Firmengelände in der Straße "Mönchmatten" und kletterten gegen 19 Uhr über den Zaun eines Getränkemarkts. Doch diesmal ging der Plan nicht auf. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die drei Männer wieder und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später in Oberkirch ausfindig machen und die mutmaßlichen Diebe im Alter von 16, 23 und 24 Jahren ermitteln. Leergut befand sich bei der Kontrolle nicht im Fahrzeug, dennoch erwartet das Trio ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.
/jg
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