Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach mutmaßlichem Hitlergruß gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend ging bei der Polizei der Notruf ein, dass eine Frau gegen 20:10 Uhr im Zwingerpark mehrfach das Wort "Nazi" gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Der Anrufer beschrieb die Frau als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, von schmaler Statur und mit zu einem Zopf gebundenen blonden Haaren. Bekleidet soll sie mit einer blauen Jogginghose sowie einem blauen Pullover gewesen sein. Bei einer Überprüfung konnten weder die beschriebene Frau noch der Anrufer angetroffen werden. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere den Zeugen, der den Notruf abgesetzt hat, sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/ls

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