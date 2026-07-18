Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeistreifen im Einsatz

Offenburg (ots)

Nachdem am Samstagabend kurz nach 21 Uhr bei der Polizei die Meldung einging, dass im Paul-Volz-Weg eine männliche Person mit einer Waffe schießen würde, fuhren verschiedene Polizeistreifen die Örtlichkeit an. Die Befragung von Nachbarn führte die Beamten schnell zur Identifizierung des Verursachers. Der Mann konnte kontaktiert und vor seinem Wohnhaus kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der benutzten Waffe um eine Druckluftwaffe, mit der der 25-Jährige im Garten mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Die weiteren Abklärungen und Überprüfungen erfolgen derzeit beim Polizeirevier in Offenburg. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz laufen.

/ks

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