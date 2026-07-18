Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Appenweier (ots)

Am Freitagabend gegen 20:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der A5 in Fahrtrichtung Norden kurz nach der Anschlussstelle Appenweier. Mutmaßlich aufgrund von Aquaplaning geriet der 70-jährige Fahrer eines Audi ins Schleudern und kollidierte zunächst mit dem BMW eines 54-jährigen Fahrers. Danach wurde er von der Leitplanke abgewiesen und touchierte einen mit zwölf Personen besetzten Reisebus auf der rechten Spur.

In dem Reisebus wurden zehn Personen leicht verletzt, von denen fünf im Krankenhaus behandelt werden mussten, weshalb ein Großaufgebot an Rettungskräften an der Unfallstelle im Einsatz war. Die Fahrer der beiden Pkw blieben unverletzt. Der Audi und der Reisebus waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke beläuft sich auf etwa 105.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden alle drei Fahrspuren gesperrt und der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet, was einen etwa 5 km langen Rückstau zur Folge hatte.

/ BDG

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