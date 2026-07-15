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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim/Schmieheim - Gebäudebrand

Kippenheim/Schmieheim (ots)

Über Notruf wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr eine randalierende Person in einer Wohnung in der Waldstraße in Kippenheim-Schmieheim gemeldet. Die Anruferin teilte mit, dass ihr Lebenspartner die gemeinsame Wohnung demolieren würde. Der polizeibekannte 40-Jährige konnte kurze Zeit später von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Lahr in der Wohnung angetroffen werden. Im Gespräch mit den Polizeibeamten beruhigte sich der Mann. Er musste in der Folge die Wohnung verlassen. Ihm wurde durch die Beamten der Wohnungsschlüssel abgenommen, ein Platzverweis erteilt und die Nachbarn sensibilisiert. In der Nacht zum Mittwoch meldete gegen 03:20 Uhr einer der Anwohner über Notruf eine brennende Garage im Bereich der oben genannten Wohnung in der Waldstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen aus den Nachbarhäusern wurden sicherheitshalber evakuiert. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation um die Anwohner. Gegen 06:00 Uhr wurden die letzten Löscharbeiten der Feuerwehr beendet.

Am Mittwochmittag meldete sich der 40-Jährige telefonisch bei der Polizei und begab sich im Anschluss freiwillig zum Polizeirevier nach Lahr. Die genaue Brandursache und ob der 40-Jährige in Zusammenhang mit dem Garagenbrand steht ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Offenburg.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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