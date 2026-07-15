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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Überladen

Haslach - Überladen (ots)

Am späten Dienstagvormittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 39-jähriger Pkw-Fahrer angehalten, da dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der Überprüfung des auf einem Anhänger mitgeführten Traktors wurden zudem gravierende Ladungssicherungsmängel durch falsche Verzurrung und defektes Ladungssicherungsmaterial festgestellt. Da die Angaben des Betroffenen zum Gewicht des Traktors unglaubwürdig erschienen, wurde der beladene Anhänger abschließend gewogen. Hier ergab sich eine Überladung von knapp 30 Prozent. Der Traktor musste vor Ort abgeladen und mit einem geeigneten Anhänger zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden. Der Fahrer muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.

/hg/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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