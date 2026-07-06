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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Radfahrer nach Zusammenstoß geflüchtet - Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 13:58 Uhr kam es auf dem Lindleweg auf Höhe der dortigen Tennisplätze zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Viehweideweg in Fahrtrichtung Kehl-Marlen und nutzte während der Fahrt sein Smartphone. Hierdurch abgelenkt geriet er offenbar auf die linke Seite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer erklärte nach dem Unfall, dass er schnell nach Hause müsse unbd entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Marlen, ohne seine Personalien anzugeben. Der flüchtige Radfahrer wird auf etwa 16 Jahre geschätzt. Er trug eine Schildmütze sowie Badelatschen der Marke Adidas und war mit einem Mountainbike, vermutlich einem E-Bike, unterwegs. Der entgegenkommende Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entsprechende Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzten. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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