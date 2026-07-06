POL-OG: Kehl - Nach Graffitis vorläufig festgenommen
Kehl (ots)
Am Sonntagabend, kurz nach 17 Uhr, sollen mehrere jugendliche Sprayer Wände einer Schule in der Karlstraße mit Graffiti besprüht haben. Durch Zeugen konnte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert werden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Jugendlichen in Richtung Mozartstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte die Gruppe in unmittelbarer Tatortnähe in der Johann-Sebastian-Bach-Straße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte auch die Übereinstimmung mit einem durch Zeugen gefertigten Lichtbildes festgestellt werden. Nachdem die Personengruppe auf die Dienststelle gebracht und die notwendigen strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt wurden, wurden diese an Angehörige überstellt.
/lb
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