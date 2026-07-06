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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Graffitis vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

Am Sonntagabend, kurz nach 17 Uhr, sollen mehrere jugendliche Sprayer Wände einer Schule in der Karlstraße mit Graffiti besprüht haben. Durch Zeugen konnte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert werden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Jugendlichen in Richtung Mozartstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte die Gruppe in unmittelbarer Tatortnähe in der Johann-Sebastian-Bach-Straße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte auch die Übereinstimmung mit einem durch Zeugen gefertigten Lichtbildes festgestellt werden. Nachdem die Personengruppe auf die Dienststelle gebracht und die notwendigen strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt wurden, wurden diese an Angehörige überstellt.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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