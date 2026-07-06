Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl von Lkw-Reifen, Zeugenaufruf

Lahr (ots)

Zwischen Samstagnachmittag 16.30 Uhr und Sonntagmorgen 10.30 Uhr soll es in der Senefelderstraße durch bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Reifenservices zu einem Diebstahl von rund 40 Lkw-Reifen gekommen sein. Die Unbekannte verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zu dem Areal in dem sie mehrere Zäune durchschnitten und dürften im Anschluss die Pneus mit einem Lkw antransportiert haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beläuft sich der Diebstahlschaden auf rund 20.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 melden.

/lb

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