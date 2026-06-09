Polizei Paderborn

POL-PB: Kind beschädigt Auto durch Steinwurf - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Ein Kind soll am Samstag, 06. Juni, auf der Neuhäuser Straße in Paderborn einen Kieselstein auf ein fahrendes Auto geworfen haben und im Anschluss mit seiner Mutter geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 27-jährige Fahrer eines Teslas war gegen 12.40 Uhr stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle "Elsener Straße" habe er dann gesehen, wie ein Kind einen Stein in Richtung seines Autos geworfen und dieses auch getroffen habe. Der Fahrer stieg daraufhin aus und redete mit dem Kind sowie der ebenfalls anwesenden Mutter. Diese gab jedoch an, nichts gesehen zu haben. Als der 27-Jährige die Polizei alarmierte, seien Mutter und Kind in die Weierstraße geflüchtet. Der Schaden an dem Tesla beläuft sich auf rund 750 Euro.

Das Kind soll etwa acht Jahre alt gewesen und 1,25 bis 1,35 Meter groß gewesen sein. Zur Tatzeit soll es braune, mittellange Haare und dunkle Kleidung getragen haben. Die Mutter soll 1,65 bis 1,75 Meter groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte schulterlange, blonde Haare und trug zur Tatzeit eine dunkle Jeanshose sowie eine schwarze Jacke der Marke "Raiders".

Die Polizei bittet die Mutter und das Kind, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung an dem Fahrzeug geben können.

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