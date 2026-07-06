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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Kreuzkirchstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach derzeitigem Ermittlungstand gerieten die Beteiligten aus bislang unbekannten Gründen gegen 18:50 Uhr in einen Streit. Im weiteren Verlauf kam es zwischen einem 16-jährigen, einem 14-jährigen und einem 17-jährigen Jugendlichen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, aufgrund deren die Polizei nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen hat. Hierbei sollen auch der genauen Tatablauf sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung zu Tage gebracht werden. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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