Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Kreuzkirchstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach derzeitigem Ermittlungstand gerieten die Beteiligten aus bislang unbekannten Gründen gegen 18:50 Uhr in einen Streit. Im weiteren Verlauf kam es zwischen einem 16-jährigen, einem 14-jährigen und einem 17-jährigen Jugendlichen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, aufgrund deren die Polizei nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen hat. Hierbei sollen auch der genauen Tatablauf sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung zu Tage gebracht werden. /jg

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