Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßliche Schlägerei zwischen Jugendlichen

Offenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Offenburger Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren überwiegend jugendlichen Personen. Kurz nach 1:30 Uhr wurde die Polizei hierzu in die Stadtmitte gerufen.

Vor Ort konnten die eintreffenden Streifen einen polizeibekannten 16-jährigen Jungen antreffen, der sich sehr aufbrausend und aggressiv verhalten haben soll. Er gab an, dass es zuvor zu Streitigkeiten mit mehreren ihm bekannten Personen gekommen sei. Seine Begleiter im Alter von 15, 17 und 27 Jahren bestätigten diese Angaben, konnten aber keine Personen benennen.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nach den weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung konnten im Bereich des Lindenplatzes dann zwei Personen im Alter von 17 und 19 Jahren aufgegriffen werden. Auch sie gaben an, dass es zu Streitereien gekommen sei.

Verletzungen konnten bei den angetroffenen Personen nicht festgestellt werden. Da Zeugen jedoch von einem handfesten Streit berichteten, wird nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sollten jemand den Vorfall beobachtet haben, wird unter der Nummer 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg gebeten.

/lh

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