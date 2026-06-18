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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Auto mutwillig beschädigt, Zeugenaufruf

Mühlenbach (ots)

Am Freitagabend, zwischen 19 und 22 Uhr, wurde ein geparktes Auto in der Gartenstraße von bisher unbekannten Personen mutwillig beschädigt. Am Fahrzeug wurde die Fahrer- und Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachten konnten, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 gebeten.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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