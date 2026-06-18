Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Auto mutwillig beschädigt, Zeugenaufruf

Mühlenbach (ots)

Am Freitagabend, zwischen 19 und 22 Uhr, wurde ein geparktes Auto in der Gartenstraße von bisher unbekannten Personen mutwillig beschädigt. Am Fahrzeug wurde die Fahrer- und Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachten konnten, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 gebeten.

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