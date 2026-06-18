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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsüberwachung mit mehreren Verstößen

Lahr (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung führten Beamte des Polizeireviers Lahr am Mittwochnachmittag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr Kontrollen in der Bahnhofstraße in Friesenheim sowie in der Hauptstraße in Orschweier durch. Der Schwerpunkt lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmer. Hierbei wurden insgesamt neuen Verwarnungen und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen ausgesprochen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag nach Abzug der Toleranz bei 54 Kilometer pro Stunde in einer 30er-Zone. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einen Verkehrsteilnehmer fest, der unter dem Einfluss von Amphetamin und THC stand. Zudem wurde ein Roller außer Betrieb gesetzt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde ergab eine Messung auf dem Rollenprüfstand eine tatsächliche Höchstgeschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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