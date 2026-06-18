POL-OG: Gaggenau - Trunkenheit im Verkehr

Kehl (ots) - Im Bereich eines Gehweges neben einem Reisebüro in der Rheinstraße kam es am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 83-jährigen Fußgängerin. Der Fahrzeuglenker soll zunächst an ihr vorbeigefahren sein. Im Anschluss habe er seinen Wagen abgebremst und eingeschlagen, um unvermittelt zum Einparken nach hinten anzusetzen. Hierbei soll der Autofahrer die Seniorin ...

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