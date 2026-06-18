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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Trunkenheit im Verkehr

Gaggenau (ots)

Ein 29-jähriger muss nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Mittwochabend mit einer Strafanzeige rechnen. Gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Gaggenau einen 29-jährigen Autofahrer in der Industriestraße in Kuppenheim-Oberndorf. Der Mann war zuvor mit seinem Pkw auf der B462 unterwegs. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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