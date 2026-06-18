POL-OG: Gaggenau - Trunkenheit im Verkehr
Gaggenau (ots)
Ein 29-jähriger muss nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Mittwochabend mit einer Strafanzeige rechnen. Gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Gaggenau einen 29-jährigen Autofahrer in der Industriestraße in Kuppenheim-Oberndorf. Der Mann war zuvor mit seinem Pkw auf der B462 unterwegs. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
/jg
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