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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Kindergarten und Unfall

Aalen (ots)

Michelbach/Bilz: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brach ein Einbrecher in den Kindergarten in der Haldenstraße ein. Im Innern drang er gewaltsam in einen Büroraum ein und durchsuchte Behältnisse. Aus einer Schublade entwendete er ein wenig Bargeld. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/400-555 entgegen.

Ilshofen: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine leichtverletzte Frau sowie ein totalbeschädigter Pkw sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der K2542 ereignete. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr gegen 15.40 Uhr die Strecke zwischen Rupertshofen und Leofels. In einer Kurve geriet er zu weit nach links auf die Gegenfahrspur, sodass es zum Unfall mit einer entgegenkommenden 24-jährigen VW-Fahrerin kam. Diese wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr totalbeschädigter Golf musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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