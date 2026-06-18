Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Balg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21.40 Uhr in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Zunächst gingen mehrere Notrufe ein, dass eine Frau auf der Straße geschlagen werde. Die alarmierten Polizeibeamten konnten einen Mann und eine sichtbar verletzte Frau vor Ort antreffen. Offenbar habe der Mann die diese mehrfach geschlagen und ihr gedroht, sie umzubringen. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben bei dem Mann einen Wert von über zwei Promille und bei der Frau etwa 1,5 Promille. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum und im Anschluss in eine Notunterkunft verbracht. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

/lb

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