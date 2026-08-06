Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 68 Jahre alte Pedelecfahrerin, als sie am Mittwoch (05.08.2026) gegen 11.00 Uhr nahe Renningen in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde.

Die 68-Jährige fuhr einen Feldweg von der Bundesstraße 295 kommend in Richtung Stöckachstraße entlang. Eine 83 Jahre alte Nissan-Lenkerin fuhr zeitgleich auf einem Feldweg in Richtung Leonberger Straße. An der Kreuzung der beiden Wege, übersah die 83-Jährige mutmaßlich die von rechts kommende Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 68-Jährige stürzte daraufhin und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 6.000 Euro belaufen.

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