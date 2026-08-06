Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unbekannter stiehlt Handy

Ludwigsburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch (05.08.2026) gegen 18.00 Uhr am Andreas-von-Renner-Platz in Ditzingen Opfer eines dreisten Diebstahls. Der Mann befand sich kurz vor dem Treppenabgang in Richtung der S-Bahn-Gleise, als ihn ein noch Unbekannter ansprach. Der Mann erkundigte sich, ob er mit dem Handy des 36-Jährigen einen Anruf tätigen dürfe. Im Glauben, der Unbekannte benötige Hilfe, gab der 36-Jährige sein Handy an diesen heraus. Doch der steckte es ein und teilte seinem Opfer mit, dass es das Handy nicht wieder bekommen werde. Der 36-Jährige erkannte in diesem Moment einen Streifenwagen in der Stuttgarter Straße, hielt diesen an und erklärte den Einsatzkräften, was geschehen war. Dies nutzte der Täter aus und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Der Wert des Handys steht derzeit noch nicht fest. Der Täter soll etwa 180 cm groß und circa 30 Jahre alt gewesen sein. Er hat graues kurzes Haar und trug einen ebenfalls grauen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer langen schwarzen Trainingshose mit drei weißen Längsstreifen, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Schirmmütze mit roten Streifen im vorderen Bereich. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell