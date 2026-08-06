Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahn unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten am Mittwoch (05.08.2026) gegen 23.25 Uhr per Notruf einen Radfahrer, der auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen entgegen der Fahrtrichtung fuhr.

Einsatzkräfte der Polizei trafen den Mann auf dem linken Fahrtstreifen fahrend an und brachten ihn zügig von der Autobahn. Zu Schaden kam dabei niemand.

Der 62-Jährige war nicht ansprechbar und schien sich in einer medizinischen Notlage zu befinden, sodass der Rettungsdienst hinzugezogen wurde, der den Mann schließlich in ein Krankenhaus brachte.

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