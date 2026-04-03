Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wattenheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

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Wattenheim (ots)

Am 02.04.2026 gegen 23:45 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A6 in Höhe Wattenheim, im Bereich des Rasthofs Pfalz, informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 27-jährige Pkw-Fahrerin beim Verlassen des Rasthofs aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr sie einen Randstein und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei der Fahrerin. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,60 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

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