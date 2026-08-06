Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 18 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch (05.08.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 22.00 Uhr zwischen Gärtringen und Nufringen in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der 18-Jährige fuhr die Westumfahrung in Richtung Nufringen entlang. Kurz vor einem Kreisverkehr nahm er mutmaßlich einen sich bereits im Kreisverkehr befindenden Pkw zu spät wahr und bremste stark ab. Dadurch verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, touchiert einen Bordstein und stürzte. Anschließend schlitterte er über die Fahrbahn und kam in einem Grünstreifen zum Liegen.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2500 Euro belaufen.

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